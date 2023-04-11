Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, Semperit markasıyla da kürsülerden inmiyor. Son olarak Semperit’in SPEED-GRIP 5 kış lastiği, testlerde gösterdiği üstün performansı sayesinde Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü (ÖAMTC), Avrupa'nın en büyük otomobil birliği (ADAC) ve İsviçre Otomobil Kulübü (TCS) gibi büyük otomobil kulüplerinin kazananlar podyumunda yerini aldı.

Uzmanlar, Semperit’in SPEED-GRIP 5’in her türlü zeminde dengeli ve güçlü performansının yanı sıra çok düşük aşınma özelliğini vurguladı. Lastik ayrıca yakıt tüketimi alanında, 185/65 R15 ebadında test edilen muadilleri arasında en yüksek notu elde etme başarısını gösterdi. SPEED-GRIP 5'in geliştirilmesi sırasında Semperit, özellikle kış şartlarında güvenli sürüşe ve verimli kuru yol performansına odaklandı. Sırt kanallarında ve tutucu kenarlarda yer alan kar çengelleri, karda üstün kavrama sağlıyor. Sırt deseni çekiş gücünü desteklerken V şeklindeki lastik sırtı, su ve karı tahliye ederek ıslak ve kaygan zeminde kontrolü iyileştiriyor.

SPEED-GRIP 5 Auto Bild kış lastiği testinde de "iyi"

Auto Bild test uzmanları da Semperit'in kış uzmanlığından etkilendi. SPEED-GRIP 5, 56 aday arasından finale kalarak “iyi” derecesini elde etti. Test uzmanları, lastiğin kısa fren mesafeleri ile buzlu ve karlı yollarda hassas yol tutuşunun yanı sıra güçlü suda kızaklama performansını ve düşük yuvarlanma direncini övdü.

Semperit Hakkında

1985 yılından bu yana bir Continental AG lastik markasıdır. Avusturya menşeli bu köklü marka Continental ile otomobil ve ticari araç lastikleri pazarlarında yoluna başarıyla devam etmektedir. Semperit, ticari araç lastikleri pazarında şehirler arası ve uzun mesafe taşımacılığına geniş bir ürün portföyü sunuyor.

Continental Hakkında

Continental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

Lastik Grubu dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 2022 mali yılında elde ettiği 14 milyar euro tutarında geçici satış rakamı ve 57,000 çalışanı ile dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlara dek geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental mobilitenin daha güvenli, tasarruflu ve çevre dostu hale gelmesine büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile dijital yönetim sistemleri yer almaktadır.

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