Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri Semiramis Pekkan oldu. Müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair samimi açıklamalarda bulunan Pekkan, "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey' (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti" ifadelerini kullandı.

"AŞK İÇİN SAHNE BİTTİ"

Bir oğlu olan Semiramis Pekkan, müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair samimi açıklamalarda bulundu. Semiramis Pekkan, "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Yalnız aşk değil, çevre de benim baş edebileceğim bir çevre değildi" dedi. Pekkan, tiyatro yaptığı yıllarda yaşadığı zorluğu ise şu sözlerle dile getirdi: Tiyatro yaparken Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Genç bir kız, aile İstanbul'da... Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum.

"MİLYARDER EŞİ' DEDİKLERİNDE RAHATSIZ OLUYORUM"

İş insanı Gulu Lalvani'nin eşi tabirinden rahatsız olduğunu dile getiren Semiramis Pekkan, bu konudaki tepkisini 'Milyarder eşi' dediklerinde rahatsız oluyorum. Çünkü ben ayaklarının üzerinde duran bir kadınım" şeklinde dile getirdi.

"10 YIL EVLİ, 15 YIL AYRI ŞEKİLDE İLİŞKİMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Semiramis Pekkan, Gulu Lalvani ile olan evliliği hakkında ise "Evlilik olduğu zaman insanlar sahip olduğunu düşünüyor. Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Biz Londra'da boşandık fakat Türkiye'de geçen seneye kadar resmen evliydik. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" açıklamasında bulundu. Semiramis Pekkan, Fikret Hakan ile henüz 15 yaşındayken yaptığı evlilikle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Hakan ile yaptığı evliliğini hata olarak nitelendiren Semiramis Pekkan, bu konuda "İnsan yanlış yapar. Yanlış derken; iyi ki öyle bir şey oldu ondan da çok şey öğrendim. 2 ay aynı evde yaşadık. Ayrılmayı ben istedim " dedi.

Semiramis Pekkan'ın hayatı, oyunculuk kariyeri ve şarkıcılık kariyeri hakkında araştırmalar yapılıyor. Semiramis Pekkan'ın hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Semiramis Pekkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Semiramis Pekkan kaç kez evlendi? Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan kardeş mi? İşte ayrıntılar...

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babanın subay, annenin ev hanımı olduğu Pekkan ailesinin en küçük ferdidir. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başladı. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalıştı.

Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü aldı. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktaladı. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır.

2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi. Müzik çalışmalarına devam edecek.

SEMİRAMİS PEKKAN ŞARKILARI NELER?

Bu Ne Biçim Hayat (Those Were The Days) / İçelim Kendimizden Geçelim (Columbia-1968)

Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur (Columbia-1968)

Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki (Columbia-1968)

Ne Geçti Elime / Eski Sandal (Columbia-1969)

Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım (Columbia-1969)

Vur Patlasın Çal Oynasın / Bile Bile (Odeon-1970)

Eskisi Gibi Değilim / Dert Ortağım (Odeon-1970)

Ararım Sorarım / Bir Gün Elime Düşersin (Odeon-1970)

Senden Vazgeçmem / Sen Ne Dersinde Olmaz (Odeon-1971)

Gülelim Sevelim / O Karanlık Gecelerde (Odeon-1971)

Bu Gece Kaçır Beni / Keyfine Bak (Odeon-1972)

Düşmanlarım Çatlasın / İndim Yarin Bahçesine (Odeon-1972)

Çöpçatan / Sevgilim Dermisin (Kervan-1973)

Sen Hayatsın Ben Ömür / Ya O Ya Ben (Kervan-1974)

Neydi Neydi Ne / Ne İsen (Kervan-1974)

Unuttu Unuttu / Bana Yalan Söylediler (Kervan-1974)

Doğum Günün Kutlu Olsun / İki Kere Ağlamışım (Kervan-1975)

İyiler Kötüye Düşer / O Var Ya (Kervan-1975)

SEMİRAMİS PEKKAN FİLMLERİ NELERDİR?

1964 Kara Memed

1965 Artık Düşman Değiliz - Mine

1966 Nuh'un Gemisi

1966 Gaddarlar

1966 Çıtkırıldım

1966 Çılgın Gençlik - Sema

1967 Zehirli Hayatlar - İnci Pekkan

1967 Yaprak Dökümü - Necla

1967 Söyleyin Genç Kızlara - Semiramis Pekkan

1967 Pranga Mahkûmu - Cavidan

1967 Ömre Bedel Kız - Sevgi

1967 Krallar Ölmez - Nil

1967 Kara Davut - Mahinur

1967 Kader Bağı - Rose

1967 Düşman Aşıklar - Gonca

1967 At Hırsızı Banuş - Zeynep

1967 Ölünceye Kadar - Nazan

1968 Kalbimdeki Yabancı

1968 Aşka Tövbe - Nazan