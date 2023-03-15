12 Kasım 1964′ te Adapazarı ’nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981’ de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası’ nda 1.’likle kazandı. 1988’de Türkiye’de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.

1991 German Open Turnuvası’ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix’indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992’de Almanya’da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası’nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans’ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993’te Berlin’de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı’nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih SAYGINER, 1994 yılında Belçika’da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası’nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası’nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı’nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 – 45 sayı 11 vuruş – 4.090 ortalama (3 Set), 1994 – 50 sayı 14 vuruş – 3.571 ortalama (3 Set).

Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya-Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu. 2003’de Almanya-Mönchengladbach’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye’ye şampiyonluk getirdi.

Başarıları

1994 Dünya kupası şampiyonu (Gent-Belçika)

1994 Olimpiyat meşalesi ödülü (İstanbul-Türkiye)

1994 Dünya Kupaları serisi üçüncüsü (6 ayak)

1995 Kore açık üçbant turnuvası şampiyonu (Suwon-Kore)

1995 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1996 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1998 Dünya kupası şampiyonu (Göynük-Türkiye)

1998 Dünya kupası ikincisi (Antwerp-Belçika)

1998 Hollanda uluslararası turnuvası şampiyonu (Zundert-Hollanda)

1999 Dünya kupası ikincisi (Lasvegas-ABD)

1999 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (San Jose-ABD)

1999 Hollanda Grand Prix şampiyonu (Barendrecht-Hollanda)

1999 Avrupa şampiyonu (Porto-Portekiz)

2000 Dünya Kupaları serisi (5 ayak)2.si

2000 Danimarka açık üçbant turnuvası şampiyonu (Danimarka)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Boston-ABD)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atlanta-ABD)

2000 Meksika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Mexico city-Meksika)

2000 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2000 Avrupa şampiyonası 2.si (Madrid-İspanya)

2000 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2000 Yunanistan açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2000 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2001 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2001 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2002 Avrupa kulüpler şampiyonu (Hollanda Ligi Vanwanrooij bilardo takımı ile)(Oporto-Portekiz)

2002 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2003 Dünya kupası şampiyonu (Lasvegas-ABD)

2003 Dünya şampiyonu (Valladolid-İspanya)

2003 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir’le birlikte) (Almanya)

2003 Zaman gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2004 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir’le birlikte)(Viersen-Almanya)

2004 Dünya kupası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2004 Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si

2004 Dünya’da yılın oyuncusu ödülü (Antwerp-Belçika)

2004 Süper kupa şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2004 Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2005 Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz medalist (Portekiz ligi FCPorto takımı ile) (Fransa)

2005 Dünya Oyunları Bronz Medalist (Duisburg-Almanya)

2006 Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist

2006 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.liği

2016 Millî Takımlar Dünya Şampiyonası ikinciliği (Lütfi Çenet ile birlikte)

2016 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3.lüğü (Bordeaux-Fransa)

2018 Dünya Milli Takimlar 3.sü (Viersen-Almanya)[15]

2018 Dünya Kupasi 3.sü (Fransa)

2018 Dünya Kupası 2 si (Belçika)

2018 Dünya Şampiyonası 3. sü (Mısır)

2021 Dünya Şampiyonası Şampiyonu (Mısır)

2023 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1.si (Tayfun Taşdemir ile Birlikte)

instagram