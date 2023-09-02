Yeni çalışmayla Selût’ün illüstrasyonlardan oluşan görsel evrenine bir adım daha yaklaşıyoruz. Sanatsal yaklaşımının yanında toplumsal sorunlara da dikkat çekmeyi hedefleyen parça; 12 görsel yapıttan oluşan; 2020 yılında dünya çapında meydana gelen çalkantılı olaylara sanatsal bir eleştiri getiren ”Reminder Series" adlı illüstrasyon serisinin final müzikal eseri. Serinin hem görsel hem de işitsel kısmında trajedi ve mizahın yenilikçi ve ustaca harmanlandığı görülüyor. İnsan dikkatinin doğasını merkezine alırken medya ve kuruluşlarının buna etkisine değiniyor.

Selût’ün güçlü iş birliklerinden biri olan ‘Dünyanın Kalanı’ dinleyicileri Seda Erciyes, Nilipek ve Tuğçe Şenoğul ile şarkı sözlerinde buluşturuyor. Karadeniz bölgesine ait seslerle ve kesik telefon konuşmalarıyla başlayan parça devamında dinleyicileri metaforik bir yangına sürüklüyor. Değişen dünyanın canlı bir resmini çizen ‘Dünyanın Kalanı’ hayatın geçiciliğini ve empatinin gerekliliğini de merkezine alarak duygusal bir mod ile kulaklıklarımıza takılıyor.

"Dünya'nın Kalanı" müziği, Selût, Tuğçe Şenoğlu, Nilipek ve Seda Erciyes'in ilk NFT (Non Fungible Token) müziği olarak da sunulacak.