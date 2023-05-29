Rap müzik dünyası yeni bir yetenek kazandı. Selim Arslan, ‘Selo El Turco’ adıyla rap dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Selo El Turco, söz ve müziği kendisine ait ilk single’ı “Efsun”u dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının prodüktörlüğünü yapan Bogaba, aynı zamanda klip yönetmenliğini de üstlendi.

LAKABINI FUTBOLCU ARKADAŞLARI TAKTI

Selim Arslan aynı zamanda bir futbolcu. ‘Selo El Turco’ lakabını da ona formasını giydiği İtalya’nın Perugia takımındaki İtalyan ve İspanyol arkadaşları taktı. Geçen yıl Perugia’dan Karagümrük kulübüne gelen ve Beyoğlu İtalyan Lisesi’nde okuyan Selim Arslan, hem İtalya hem de Türkiye’de yaşıyor.

İTALYANCA ŞARKILARI DA VAR

Müziğe İtalya’daki arkadaş çevresinin dinlediği rap müziklerden etkilenerek başlayan Selo El Turco, ilk olarak İtalyanca şarkılar yazdı. Türkiye’ye döndükten sonra Türkçe sözlerle de besteler yapmaya başlayan genç yeteneğin hali hazırda 15 şarkısı var. Selo El Turco’nun yayınladığı ilk şarkısı “Efsun” da hem Türkçe hem İtalyanca sözlerden oluşuyor.

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