2017 yılında dünyaevine giren Mustafa Ceceli ve Selin İmer mutlu bir birliktelik yaşıyorlar. Eşine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Selin İmer, dün gece Mustafa Ceceli'yi konserde yalnız bırakmadı.

Birbirinden özel parçaları seslendiren Ceceli, giydiği ceket dar gelince imdadına eşi Selin İmer koştu. Sahnenin önüne gelen İmer, Ceceli'ye gel gel işareti yaparak yanına çağırdı. Eşinden arkasını dönmesini söyleyen İmer, ceketin yırtmacından tutarak yırttı. O anlarda ne olduğunu anlayamayan ve şaşkınlığı yüzüne yansıyan Mustafa Ceceli konserdeki herkesi güldürdü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi