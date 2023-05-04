Selin Ciğerci, sosyal medyada paylaştığı videolar ile ün kazanmaya başlayan Quentin ile sevgili oldu! İkilinin yan yana videolarının ortaya çıkmasının ardından Selin Ciğerci’nin erkek arkadaşı Quentin’in kim olduğu ve hayatı da merak konusu oldu. Peki kim bu Quentin, kaç yaşında, nereli, sosyal medya hesabı ne? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları… Instagram’da 4 buçuk milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, yeni sevgilisi ile Alaçatı’da boy gösterdi. Birlikte paylaşım yapmayan ikilinin beraberliğini, takipçilerinin çektiği bir video ortaya çıkardı. Aynı mekandan benzer fotoğraflar paylaşan Ciğergi ve Quentin, Duman konserini de birlikte izledi. Selin Ciğerci gibi sosyal medya fenomeni olan Quentin ise henüz yeni tanınıyor. İstanbul sokaklarında çektiği videolar ile tanınan Quentin Emery, Fransız vatandaşı. İstanbul’da yaşayan ve Instagram’da 325 bin takipçisi bulunan Quentin, YouTube’da gezi ve yemek videoları da çekiyor. Selin Ciğerci ile adının birlikte anılmasının ardından Fransız sosyal medya fenomenine olan ilgi de arttı. Kullanıcılar, yaptıkları aramalar ile Quentin’in yaşını, boyunu ve sosyal medya hesaplarını araştırmaya başladı. Instagram’da sıklıkla gönderi paylaşan Quentin, @quenttin.e kullanıcı ismini kullanıyor. TikTok’da da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Quentin’in TikTok kullanıcı ismi quentin.emery. YouTube’da ise @quenttin kullanıcı ismi ile yer alan, Quentin Emery’nin kendine ait bir takı ve aksesuar markası da var.

Quentin’in boyu kaç?

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Quentin Emery’nin boyu 1,86 cm, kilosu ise 84.

Selin Ciğerci kimdir?

4 Nisan 1984 yılında İstanbul’da doğan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirmeden önce “Bebek Okan” ismi ile tanınıyordu. 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Ciğerci, 2021 yılında boşandı. Daha sonra 2022 yılında yeniden evlenen çiftin yolları aynı yıl bir kez daha ayrıldı. İnternet fenomeni olan Ciğerci’nin, kendisine ait bir kozmetik markası da bulunuyor.