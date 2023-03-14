Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Konya'da güzellik merkezinin açılışında bir grup tarafından protesto edildi. Kalabalık tarafından, "Konya'dan Defol, Ya Allah-u Ekber" diyerek sesler yükseldi. Güvenlik güçleri tarafından çıkartılan Ciğerci, sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı korkuyu şu sözlerle ifade etti. "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. O anlardan aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım. Teşekkürü borç bildiğim Konya Emniyet Müdürlüğünün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum.İkisi de “gel bizimle yaşa biz seni her şeyden koruruz” diye yalvarıyorlardı. Annemin baygınlık geçirip babamın şeker komasına girmekten son anda kurtarılması da cabası.Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum ve olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hala.Olay anından beri beni arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bana yalnız olmadığımı hatırlatan, sayısız aileye istihdam sağlamaktan başka amacım olmadığımı görüp yanımda duran, destek olan herkesten Allah bin kere razı olsun.. İnanıyorum ki sevgi ve hoşgörü dünyayı güzelleştirecek.."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi