Selimiye gezilecek yerler listesi hazırladık. Boğaz kıyısında yer alan güzel ilçede harika saraylar, korular, doğal güzellikler ve müzeler sizleri bekliyor. Peki Marmaris Selimiye'de gezilecek yerler hangileri? Selimiye'de gezilecek tarihi yerler, Selimiye taraflarında gezilecek yerler ve doğal güzelliklere göz atmak istiyoruz. Marmaris Selimiye gezi rehberi:

Selimiye Gezilecek Yerler Listesi

Marmaris'in güzide turistik yerlerinden birisidir Selimiye. Muğla'da Marmaris'in güney tarafında yer alır Selimiye. Cam gibi berrak denizi ile bilinen Selimiyede gezilecek güzel yerler listesi epey uzundur. Size Selimiye taraflarında gezilecek yerler listesi hazırladık. Show Tv ekranlarında yayınlanan Maviye sürgün dizisi de Selimiye'de çekiliyor. Haliyle Selimiye sosyal medyada da bu yıl çok popüler olacak.

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Muğla Selimiye gezilecek yerler çok merak ediliyor. Öncelikle Selimiye civarlarında deniz tatili yapmak isteyenler için pek çok plaj ve koy bulunuyor. Ayrıca Selimiye ve yakınlarında gezilecek yerler çok aranılıyor. Kimileri Selimiye'de gezilecek doğal yerler ararken kimileri de Selimiye plajları listesine bakıyorlar. Selimiye civarında tekne turları ile gidebileceğiniz adalar da mevcut.

Marmaris Selimiye gezilecek yerler: Selimiye'de Gezilecek 11 Yer

Selimiye tarafında gezilecek yerler listemiz başlıyor. Size liste halinde Selimiyenin gezilecek yerleri hakkında bilgi vereceğiz. Listemiz bitince de Selimiye Tekne Turları fiyatları ve tur seçeneklerine göz atacağız.

1. Selimiye Köy Merkezi

2. Sığ Liman

3. Dişliçe Adası (Aşk Adası)

4. Bayır Köyü

5. Çiftlik Koyu

6. Delikyol Koyu

7. Erle Koyu

8. Kameriye Adası

9. Söğüt

10. Bozburun

11. Turgut Şelalesi

Marmaris Selimiye Gezilecek Yerler, Selimiye Gezi Rehberi

Selimiye'nin adı Osmanlı Padişahları'ndan 1. Selim'den geliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Selimiye, son zamanların popüler tatil yerlerinden birisi. Marmaris'ten devam ederseniz, iki yarımada sizi bekliyor. Bir tarafta Bozburun Yarımadası, diğer tarafta ise Datça Yarımadası. İşte Bozburun Yarımadası'nda, Hisarönü Körfezi'nde yer alan Selimiye'de gezilecek yerlere kısaca göz atalım:

1. Selimiye Köy Merkezi

Genelde ilk defa Selimiye'ye gelenler denizin ortasındaki kale kırıntısını hemen fark ediyorlar. Selimiye'nin merkezinde konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler, butik oteller ve bazı mağazalar sizi bekliyor. Hediyelik eşya satan dükkanlar da bulabilirsiniz. Selimiye'nin merkezinde suyun ne kadar berrak olduğunu göreceksiniz. Yüzmek için en güzel adreslerden birisi olan Selimiye'de dilerseniz merkezde suya girebilirsiniz. Diğer popüler adreslerden birisi ise Sığ Liman.

2. Sığ Liman, Selimiye

Köyün ana caddesini geçip diğer tarafına geçtiğinizde Sığ Liman sizi bekliyor. Halk plajı ücretsiz. Sığ liman çocuklu aileler için güzel bir seçenek olabilir çünkü burada deniz gerçekten çok sığ. 100 metre ilerlediğinizde bile su diz hizasında. Özellikle plajın sağ tarafından muhteşem fotoğraflar çekmeniz mümkün.

3. Dişliçe Adası (Aşk Adası), Selimiye

Üzerinde herhangi bir yerleşim bulunmayan bu adaya tekne turları ile ulaşmak mümkün. Burayı muhteşem fotoğraflar çekmek için kullanıyor turistler. Sakin denizi, kendisine has küçük küçük plajları ile çok güzel bir ada. Tepesine doğru çıkarak fotoğraf çekmek moda. Buraya Marmaris'ten tekne turları ile ulaşmak da mümkün.

4. Bayır Köyü, Selimiye

Hanımköylü dizisinin çekildiği yerdir burası. Çam Balı sevenler için de belirtelim: Marmaris Çam Balı'nın yüzde yetmişi bu köyde üretiliyor. Köy meydanındaki devasa çınar ağacı altında harika bir tesis var. Çınaraltı buranın en gözde yeri.

5. Çiftlik Koyu, Selimiye

Bakır Köyü'nden 10 kilometre kadar ilerlerseniz bu harika koya ulaşıyorsunuz. Koyun hemen karşısında ise Çiftlik Adası var. Plajın bir tarafı ücretli, diğer tarafı ise halk plajı. Konaklama tesisi olmayan bu koyda 4-5 tane restaurant bulunuyor. Restoranlar tatilcilere şezlong kiralıyorlar.

6. Delikyol Koyu, Selimiye

Selimiye tarafında harika koylar sizi bekliyor. Selimiye'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Delikyol Koyu da bunlardan birisi. Ancak burası özel bir işletmeye ait, adı da Delikyol Deniz Restaurant. İçerisinde tesis bulunan koyda şezlong, duş ve kabin bulunuyor. Tesiste kahvaltı ve yemek imkanları da var. Restorant 150 kişilik.

7. Erle Koyu, Selimiye

Selimiye'nin girişindeki güzel bir koy. Denizi kum ve çakıl karışık. Özel bir mülk ama yaz sezonunda girebilirsiniz. Herhangi bir tesis bulunmuyor. Bu civardaki Erle Pansiyon, Selimiye'de konaklama için uygun bir seçenek olabilir.

8. Kemalya (Kameriye) Adası, Selimiye

Selimiye civarındaki güzel adalardan birisi de Kemalya Adası veya diğer adıyla Kameriye Adası'dır. Selimiye merkeze 2 kilometre kadar uzaklıktadır. Kemalya Adası'nın harika bir kumsalı, kumsal civarında bir dilek ağacı ve adada bir de eski kilisesi var. Buraya tekne turları ile gelebilirsiniz.

9. Söğüt, Selimiye

Aynı Selimiye gibi geç keşfedilmiş harika bir köy. Balıkçı köyünde 2 balık restoranı, bir kaç pansiyon ve bir hediyelik eşya dükkanı var. Denizkızı Restorant, Ahtapotçu Mehmet Usta, Thyssanos Restaurant ve Barba Saranda burada yemek yenilebilecek yerler arasında. Arkadaki tepede antik Thyssanos kenti kalıntıları var ama kazı çalışmaları başlamamış. Köyün yakınında Saranda koyu ve Kızılyer Koyu bulunuyor. Unutmadan, bu köyde bakla, keçiboynuzu ve badem meşhur.

10. Bozburun

Deniz tatili için Marmaris'ten güneye doğru indiğinizde önce Selimiye, sonra da Bozburun'a ulaşırsınız. Korunaklı olduğu için bir çok sakin koyları olan Bozburun da güzel bir tatil yeri. Bozburun civarındaki Zeytin Adası ve adadaki Akvaryum Koyu popüler.

11. Turgut Şelalesi

Tamamen doğanın ortasında kalmış olan harika bir şelale. Kızkumu'nu geçtikten hemen sonra turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi. Ufak ufak şelalelerin olduğu bir yer burası. 7 metre yükseklikten dökülen en büyük şelalenin döküldüğü yerdeki havuzda yüzebilirsiniz.

Selimiye Tekne Turları

Selimiye taraflarında gezilecek yerler arasında pek çok alternatiften bahsettik. Şimdi kısaca Selimiye Tekne Turları hakkında bilgi verelim. Tur ücretleri Haziran başında 450 Tl civarında, ama sezon içinde fiyatlar yükselebiliyor. Genel olarak izlenilen rotalar şunlar:

Selimiye Tekne Turu 1.Rota

Perili Ev - Arap Mezarlığı - Bencik Koyu - Aşk Adası - Kameriye Adası -Cennet Koyu

Selimiye Tekne Turu 2. Rota

Kameriye Adası - Koca Ada - Dirsek Bükü - Kuzbükü Eğle Koyu

Selimiye Tekne Turu 3. Rota

Kızkumu ,Manastır, Aşk adası Dişlice , Bencik Koyu, Akvaryum Koyu, Selimiye Koy

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Kaynak: HABER MERKEZİ