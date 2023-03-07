17 Haziran 1975’te Kerkük’te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Antalya’da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite’si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu.

Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı.

Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa’yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Tiyatro oyunları

Othello

Bay Kolpert

Kardeş Gelini

Ana

Sırça Kümes

Komik Para

Cıbıl Kurt (yönetmen)

Filmografisi

Filmler

Gönül – 2022 (Kalender)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun – 2022 (Yücel Soykan)

Can Dostlar – 2019 (Kazım)

Arada – 2018 (Resul)

Sevgili Komşum – 2018 (Cengiz)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü – 2017 (Adil)

İstanbul Kırmızısı – 2017

Vezir Parmağı – 2016 (Ekmelettin)

Aşk Sana Benzer – 2015 (Aykut)

Orman (Jungle) – 2015 (Omar) kısa film yönetmen: Onur Saylak

Kırmızı – 2014 (Gökhan)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda – 2013

Büyük Oyun – 2009 (Kaçakçı Lider)

Diziler

Veda Mektubu 2023 – (Ziya)

Destan – 2021-2022 (Alpagu Han)

Vahşi Şeyler – 2021 (Bora)

Zümrüdüanka – 2020-2021 (Abbas Demirkan)

Rise of Empires: Ottoman – 2020 (Çandarlı Halil Paşa)

Aşk Ağlatır – 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)

Ağlama Anne – 2018 (Ali Osman)

Ufak Tefek Cinayetler – 2017-2018 (Edip Hoca)

Görünen Adam – 2017 (Eşref Şerif)

Çoban Yıldızı – 2017 (Zekkar Karakaya)

Gecenin Kraliçesi – 2016 (Hakan)

Muhteşem Yüzyıl – 2011-2014 (Sümbül Ağa)

Bir Bulut Olsam – 2009 (Mahmut Paşa)

Köprü – 2006-2007 (Erdal)

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