Sosyal medyadan uzaklaşma kararı alan şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir süre önce yaptığı açıklamada sadece TikTok uygulamasını telefonunda bulundurduğunu belirtmişti. Ancak geçen aylar içinde Gomez'in takip listesinde dikkat çeken bir değişiklik oldu. Ünlü şarkıcı, önceden takip ettiği isimler arasında yer alan Bella Hadid, Zayn Malik, Zendaya ve Gigi Hadid'i artık takip etmiyor.

SELENA GOMEZ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: BEKARIM

Selena Gomez'in bu hamlesi, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde gerçekleşirken, geçtiğimiz aylarda Zayn Malik ile aşk dedikodularıyla anılması akıllara geldi. Gomez, bu iddiaları "Bekarım" diyerek net bir şekilde reddetmesine rağmen, aşk haberleri uzun süre konuşulmuştu.

"INSTAGRAM'IN GERÇEK KRALİÇESİ"

Gomez, Mart ayında 380 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takipçisi olan kadın ünlü olan Kylie Jenner'ın rekorunu kırarak 400 milyon takipçiye ulaşmıştı.