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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen GörgüzelGökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. İlk evliliğine dair yaşadığı şiddetten bahseden Görgüzel, "Kızımın babası olduğu için iletişim halindeyiz" dedi.

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İlk evliliğini çok erken yaşlarda yaptığını belirten Görgüzel," Boşanana kadar çok şiddet gördüm. O dönem evleri ayırdıktan sonrada farklı şekilde bir baskı yaşadım. O evlilikte yaşadığım şeylerden dolayı hastalandım ve psikolojik tedavi gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi