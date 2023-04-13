Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. İlk evliliğine dair yaşadığı şiddetten bahseden Görgüzel, "Kızımın babası olduğu için iletişim halindeyiz" dedi.

İlk evliliğini çok erken yaşlarda yaptığını belirten Görgüzel," Boşanana kadar çok şiddet gördüm. O dönem evleri ayırdıktan sonrada farklı şekilde bir baskı yaşadım. O evlilikte yaşadığım şeylerden dolayı hastalandım ve psikolojik tedavi gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi