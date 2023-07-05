Sahnelerin dikkat çeken isimlerinden Selen Görgüzel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel isim, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Şu sıralar sunuculuğunu yaptığı sabah programı için güne erken başladığını söyleyen Görgüzel, "artık akşamları erken yatıyorum sabahları erkenden kalkıyor ve kanala gidiyorum. Sabah programımız harika gidiyor. Bende artık magazin yorumcusu oldum. Tüm bunların dışında şarkı ve sahne çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir tempoda durmadan keyifle ve zevkle çalışmaya devam ediyorum." açıklamasında bulundu.