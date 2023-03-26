Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Ekipleri, 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak Halk Sağlığı Laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tutuyor, klor ölçümüyle de kullanıma uygunluk değerlendiriliyor."
Paylaşımda, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Bayhan'ın, ildeki içme suyuna ilişkin yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamasına da yer verildi.(AA)