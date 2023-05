Arslan, elde ettiği başarıyla adını Cambridge Üniversitesi’nin ‘dünyanın en iyi eğitimcileri’ listesine yazdırdı.

Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından beşinci kez verilecek olan Cambridge Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri, dünyanın dört bir yanındaki öğretmenlerin mesleki başarılarını ve özverili çalışmalarını ödüllendiriyor. Geçen yıla oranla katılımın %30'un üzerinde arttığı yarışmaya, bu yıl 99 ülkeden 11 binin üzerinde aday katılıyor. Yarışmanın adayları öğrenciler, veliler ve diğer öğretmenler tarafından belirleniyor. Adaylık şartları kapsamında, halen görevde olan bir ilkokul ya da ortaokul öğretmeni başarılı bir çalışmasından dolayı aday gösterilme şansına sahip olabiliyor. Beş yıldır devam eden ödül törenleri ise dünyanın dört bir yanındaki öğretmenlerin ilham verici çalışmalarını sergilemeleri ve öğrencilerine teşekkür etmeleri için bir platform sunuyor.

Bu yıl yarışmaya Türkiye’den aday gösterilen Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, "STEM Stands Together" projesiyle bölge birincisi seçildi ve bölge birincileri arasında finale kalan altı isimden biri oldu. STEM Stands Together projesi; Türk ve göçmen öğrencileri, akademik becerilerini geliştirmek için STEM odaklı atölye çalışmalarında eşleştirerek bu sayede göçmen öğrenciler ile diğer öğrenciler arasında arkadaşlıklar kurulmasını teşvik ediyor. Arslan, birincilik ödülüne layık görülmesinin ardından, duygularını şöyle dile getirdi: "STEM konularına olan yoğun ilgim ve öğrencilerimin akademik becerilerini geliştirdiğini ve yeni ilgi alanları edindiğini görmek beni mutlu ediyor. Göçmen öğrenciler ve diğer öğrenciler arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan STEM Stands Together projesi aracılığıyla öğrencilerimin kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyorum. Türkiye 4 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor ve okulumuzda 50'den fazla göçmen arkadaşımız var. Proje, STEM tabanlı atölyelerde bir Türk ile bir göçmeni bir araya getiriyor. Öğrencilerimin STEM ile birbirine bağlı arkadaşlıklar kurduğunu görmek inanılmaz derecede tatmin edici."

Cambridge University Press Eğitim Yayın Direktörü Matthew Walker ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2023 yılı bölge birincilerimizin başarıları ve yarışmaya katılan binlerce aday, öğretmenlerin üstlendikleri rolün önemini ve öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Umuyoruz ki bu ödül, öğretmenlerin üstün nitelikli bir eğitim sunmaları yönünde ilham verici olmaya devam eder ve yeni nesil öğrencileri de yüksek hedefler belirlemeleri yönünde teşvik eder."

Selçuk Yusuf Arslan hem Cambridge Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri kupasının hem de 500 pound değerindeki kitap veya dijital kaynağın sahibi olacak. Ayrıca Arslan’a, 2024 Şubat ayında yayımlanacak Cambridge Üniversitesi Yayınları’na ait ders kitaplarının ön yüzünde yer alan "Teşekkür" bölümünde yer verilecek.

Mesleğe Adanmış Öğretmen Ödülleri 2023'ün kazananını altı bölge birincisi arasından seçilecek. Bunun için oylama hala devam ediyor. Kazanan, 6 Haziran tarihinde açıklanacak.

