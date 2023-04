Her uçuş testi, yeni bir #KIZILELMA ✈🚀🍎



Bayraktar #AKINCI'yla yakın kol uçuşu



In close formation with Bayraktar #AKINCI



Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 9th and 10th flight tests.#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/d4pa9qBAX1