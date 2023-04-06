Son dönemlerde hakkında çıkan haberlerle çok konuşulan ünlü şarkıcı Selami Şahin, kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Selami Şahin, Instagram hesabında kardeşi İbrahim Şahin ile birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayarak, "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik" dedi. Selami Şahin, üzüntüsünü, "Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun..."ifadelerini kullandı.
Selami Şahin'in paylaşımına; Emel Sayın, Nükhet Duru, Zeynep Mansur başta olmak sanat camiasından çok sayıda ünlü isim başsağlığı diledi.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi