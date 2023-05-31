Ünlü sanatçı Selami Şahin'in, yoldan geçen kadınları elinden tutarak ofisine davet ettiği iddia edilen görüntüler magazin camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak haftalar sonra basın mensuplarıyla karşılaşan Şahin, konu hakkında sessizliğini bozdu.

Selami Şahin, yoğun bir tempoda çalıştığını ve yeni şarkılarının yolda olduğunu belirtti. Konuyla ilgili olarak ise iddiaların asılsız olduğunu ve kendisine tuzak kurduğunu ileri sürdü.

"Bana Tuzak Kurdular"

Şahin, "Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür, ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış" şeklinde konuştu.

Selami Şahin, sanatçı olduğunu ve halkın sevgisiyle var olduğunu vurgulayarak, insanlara selam vermek ve konuşmak için her zaman açık olduğunu belirtti. Aynı zamanda fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kabul ettiğini söyledi. Ancak bu olayların ardından her şeyi iptal ettiğini ve daha az görünmeye başladığını ifade etti. Şahin, mütevazi olduğunda yapılan eleştirilere de dikkat çekti.

Selami Şahin, yaşananların kendisini çok kırdığını ve bu yüzden pek ortaya çıkmadığını dile getirdi. Artık her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bıraktığını söyleyerek, böyle bir olayın olmadığını söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi