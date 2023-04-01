74 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, Etiler'de ünlü bir AVM önünde kadınları kahve içme bahanesiyle ofisine götürmek istediği iddia edilmişti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, ekranlara gelen görüntülerin çevrede bir vatandaş tarafından kayda alındığı belirtilirken Selami Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Son olarak Selami Şahin hakkında çıkan iddialara yönelik avukatı tarafından yeni bir açıklama geldi.

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Selami ŞAHİN’i yıpratmaya ve karalamaya yönelik, hedef gösteren, basın özgürlüğünün sınırları aşılarak asılsız- gerçek dışı ve iftira boyutuna varan haberler ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle tarafımızca basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; yazılı basında ve sosyal medya mecralarında müvekkilimiz Selami ŞAHİN hakkındaki asılsız haber içeriklerinin ve sosyal medya paylaşımlarının “kişilik haklarını ihlal eder mahiyette olduğu gerekçesi ile” taleplerimiz doğrultusunda İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce “Erişimin Engellenmesine” Karar Verilmiştir.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen Erişimin Engellenmesi kararından da anlaşılacağı üzere, müvekkilim hakkında 28.03.2023 tarihinden itibaren yazılı basında ve sosyal medya mecralarında paylaşılan içerikler tamamen kişilik haklarına açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Müvekkilin kişilik haklarına açıkça saldırı niteliği taşıyan adı geçen haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, tüm sorumlular aleyhine hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz. "

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi