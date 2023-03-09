15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bir kız ve bir erkek kardeşi vardır.

İlkokul öğrencisiyken yazdığı tiyatro oyunu, öğretmeni tarafından sahnelendi ve kendisi de oynadı.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans yaptı. Altan Erkekli ve Cihan Ünal’dan özel oyunculuk dersleri aldı.

Şöhret basamaklarını modellik yaparak çıkmaya başladı. İlk kamera önü deneyimini ise 2015 yılında ‘Ceberrut’ adlı sinema filminde rol alarak yaşadı. 2017 yılında yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı dizide gösterdiği performansla geniş kitlelerce tanındı.

2016 yılında ‘Arkadaşlar İyidir’, ‘Aşk Laftan Anlamaz’, 2018 yılında ‘Elimi Bırakma’, 2020 yılında ‘Zümrüdüanka’, 2021 yılında ‘Ada Masalı’ dizilerinde oynadı.

Alp Navruz 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve oğlak burcudur.

ALP NAVRUZ DİZİLERİ

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (Cenk)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen)

2018-2019 – Elimi Bırakma (Cenk Çelen)

2020-2021 – Zümrüdüanka (Serhat Demirkan)

2021 – Menajerimi Ara (Konuk Oyuncu)

2021 – Ada Masalı (Poyraz)

2022– Yürek Çıkmazı (Halil Tekin)

ALP NAVRUZ FİLMLERİ

2016 – Ceberrut (Mert)