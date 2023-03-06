2 Şubat 1990 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü’nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte’de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV’de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D’de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven’in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.

Filmografisi

Televizyon

2017-2018 Kalp Atışı

2018 Bir Umut Yeter

2019 Leke

2020 Babil

2023- Ömer

2023 Yalı Çapkını – Konuk Oyuncu

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