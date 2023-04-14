Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Erdoğan depremzedeler için Bağlar İlçesi'ne bağlı Oğlaklı köyünde yapılan TOKİ deprem konutları temel atma töreni ile Yenişehir ilçesinde yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'nin açılışına katılacak. Diyarbakır’da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, ibadete açılıyor. Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor. 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor. Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor. Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii’nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır’ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

4 KAPISININ İSİMLERİ...

Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor. Ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarının kullanıldığı cami hem Mezopotamya hem Selçuklu hem de Osmanlı izleri taşıyor.