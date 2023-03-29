Geçtiğimiz gün kripto para piyasasının ana gündemi haline gelen ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CTFC) Binance’e ve CEO’su CZ’ye açtığı davanın yankıları sürüyor. CFTC Başkanı Rostin Behnam konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada; davanın acil müdahale gerektirdiğini, Binance'nin vergi kaçırdığını, bu durumunun net bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu ve bunu mahkemede savunacaklarını ifade etti. Buna karşılık Binance CEO’su CZ yaptığı paylaşımlarda davanın beklenmedik ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Daha önceki dönemlerde kripto piyasasında Terra-Luna ve FTX krizleri ile birlikte Bitcoin’de sert geri çekilmeler yaşanmıştı. Binance’e açılan dava ise ufak geri çekilmelere neden olsa da herhangi bir sert fiyat hareketi gerçekleşmedi. Bu sabah saatlerinde Bitcoin %3 civarında artış göstererek 28.070$ seviyelerinde fiyatlanırken, Ethereum %2 civarında yükselişle 1.806$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Makro gündeme bakıldığında ise CB Tüketici Güveni piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek ABD hisse senedi piyasalarına olumlu yansısa da ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde yetkililerin zor durumdaki bankalarla ilgili açıklamaları ve ABD Başkanı Biden’ın bankacılık krizi henüz bitmiş değil söylemleri piyasalara negatif etki yaptı.

Vadeli endekslerde ve kripto piyasasına bakıldığında sabah saatlerinde olumlu bir seyir hakim. Kripto piyasasının toplam değeri %2,50 civarında toparlanmasıyla birlikte psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47,5, Ethereum dominasyonu ise %19,3 seviyelerinde yer alıyor.

Bugün makro gündemde önemli bir veri beklenmiyorken kripto piyasasındaki hareketliliğe iç dinamiklerindeki haber akışları etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz.