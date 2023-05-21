Sektör temsilcileri hazırladıkları ürünleri bölgeye sevk ederek yaşam alanlarının bir an önce kurulumuna destek olurken, oluşan bu talep siparişlerin de yüzde 110 oranında artmasına neden oldu.

Yaşanan deprem felaketi sonrası zarar gören altyapıların yanı sıra yapılacak yaşam alanlarına uygun elektrik altyapılarının oluşturulması sürecinde artan şalt ürünleri ihtiyacına karşı, elektrik malzemeleri sektörü tüm üretim enerjisini deprem bölgesi için harcıyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa’nın depremden etkilendiği afet bölgesinde yapılacak yaşam alanlarında güvenli elektriğin sağlanması için yoğun bir şekilde çalışan firmalar hem çadır kentlerde hem konteynerlerde hem de yeni yapılacak konutlarda kullanılacak ürünleri bölgeye sevk ediyor. Artan ihtiyaçlar konusunda gerekebilecek yeni ürünler için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını belirten Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü, sektör olarak hammadde tedariklerini tamamlayarak zaman kaybının önüne geçtiklerini bildirdi. Özgür Ünlü, “Yapılması planlanan 400 bin konutun planları her geçen gün netleşirken, konutların donanımında ihtiyaç duyulacak elektrik malzemeleri için firmalara talepler her geçen gün artıyor” dedi.

Talep yüzde 110 oranında arttı

Her yıl ramazan aylarında durgunluk yaşayan alçak gerilim şalt ürünleri sektöründe bu yıl, 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Bölgede yapılan konteyner ve konutlarda elektriğin güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için sektör üretime hız verirken, bölgenin tekrar eski günlerine dönebilmesi için elektrik malzemeleri üreten firmalar kapasitelerini artırarak yoğun gayret gösteriyor. Geçen yılın aynı dönemine göre sektöre gelen taleplerde yüzde 110’luk bir artış olduğuna değinen Özgür Ünlü “Yaşadığımız afet için hepimiz çok üzgünüz. 6 Şubat’tan bu yana yaralarımızı sarmak için, dayanışma içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem bölgesinin dışında kalan tüm üreticiler olarak yoğun gayret göstermemiz ve hem ülkemizin hem de bölgenin tekrar kalkınması için mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Sipariş öncelikleri afet bölgesine

“Elektrik malzemeleri sektöründe normalde ramazan ayları durgun geçer. Bu yıl ise geçtiğimiz dönemlere göre oldukça yoğun geçti” diyen Özgür Ünlü, “Bunun sebebi de bölgede kurulan yapılarda artan elektrik malzemesi ihtiyacı. Sigma Elektrik olarak biz de yapılacak olan konteyner ve konutlar için fizibilite çalışmalarımızı erkenden tamamladık ve bu doğrultuda hammadde tedarik sürecimizi hızlandırdık. Şu sıralarda ise konteyner kentler ve konutlar için gerek devletimiz gerekse bölgeye destek sağlayan belediyeler, vakıflar ve çeşitli kuruluşlar tarafından satın alma süreçleri de başlatıldı, biz de mağduriyet oluşmaması adına firmamıza ulaşan talepleri hızla üretiyoruz. Sipariş önceliğimizi afet bölgesine verdik, kapasitemizi artırdık ve ek mesailerle çalışmaya devam ediyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımızın yeni yaşam alanlarına hızla kavuşabilmesi ve güvenle elektrik kullanabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ