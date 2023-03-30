Şekerbank, Türkiye'nin üretim sektörüne destek sağlayarak, ülkenin büyümesine ve bölgesel kalkınmasına katkıda bulunuyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler için "Turizm Paketi" adı altında bir dizi avantaj sunan banka, bu işletmelerin nakit ihtiyaçlarını KGF teminatlı kredi ile 12 aya kadar vadeler ve uygun faiz oranlarıyla karşılıyor.

Otel, pansiyon, seyahat acenteleri ve tedarikçiler gibi turizm sektöründeki işletmelerin yanı sıra turizme doğrudan bağlı geliri olan tüm işletmeler bu kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında, nakit desteği ile birlikte özel ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş bankacılık ürünlerinden faydalanılabiliyor. Turizmci KOBİ'ler, %10'a varan indirimli sigorta ürünlerinden yararlanırken, 6 ay süreyle internet ve mobil kanallar üzerinden EFT/havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, Şekerbank'tan ilk kez POS cihazı alan müşteriler 6 ay süreyle geçerli olacak POS ücret muafiyetinden faydalanabiliyorlar.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Turizm Paketi" hakkında şunları söyledi: "Turizm sektörü, konaklamadan ulaşıma, turistik mekânlardan seyahat şirketlerine kadar birçok sektörün hareketlenmesinde ve gelir yaratmasında etkili olan kilit bir sektördür. Bu paketle turizm sektöründeki KOBİ'lere yeni sezona hazırlık sürecinde hem finansman hem de destek hizmetleri sunuyoruz. Ülkemiz, alternatif turizm olanakları açısından zengin ve yıl boyunca tatil imkânı sunan bir destinasyondur. Turizm yatırımlarını artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.