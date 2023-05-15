Cem Yılmaz, Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri’nin eşsiz performanslarına ev sahipliği yapacak YBY Woods Gençlik Festivali biletlerine Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.

Kültür, sanat ve eğlence alanında yarattığı ve sunduğu deneyimlerle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve konserleriyle 19-20-21 Mayıs’taki Gençlik Festivali’ne hazırlanıyor. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda kültür ve sanatı gökyüzünün altında, ormanın içinde gençlerle buluşturacak olan YBY Woods Gençlik Festivali için biletlere Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.

Sanat, kültür ve festival ormanı YBY Woods; ilk kez yeni bir formatta izleyicisiyle buluşacak Cem Yılmaz ile açık hava sinemayı, Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri ile İstanbul’un en büyük sahnesinde birbirinden keyifli konserleri gençlerle buluşturuyor. Festival etkinliklerinde ‘Senin Sahnen’ ile gençler yeteneklerini paylaşırken, açık hava oyunlarıyla labirentten kaykay alanlarına orman havasının keyfine varıyor, DJ performanslarıyla müziğin ritmini yakalıyor, fotoğraf köşeleriyle eğlenceli anlarını en güzel kadrajlarla saklıyor, sokak lezzetlerinin tadını çıkarıyor.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; kültür, sanat ve eğlence alanında dünya standartlarında deneyimler yaratmaya devam ediyor.

Etkinlik Takvimi

19 Mayıs

17.00 - Nova Norda Konseri

19.30 - Cem Yılmaz ile ‘Pek Yakında’ film gösterimi

22.00 - Can Bonomo Konseri

20 Mayıs

20:00 - Yaşlı Amca Konseri

22.00- Adamlar Konseri

21 Mayıs

19.00 – Mavi Gri Konseri

21.00 – Pinhani Konseri

Gençlik Festivali Boyunca Devam Eden Etkinlikler

Senin Sahnen

Açık Hava Oyunları

DJ Performansları

Spor Turnuvaları

Fotoğraf Köşeleri

Sokak Lezzetleri

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi