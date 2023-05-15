Cem Yılmaz, Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri’nin eşsiz performanslarına ev sahipliği yapacak YBY Woods Gençlik Festivali biletlerine Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.
Kültür, sanat ve eğlence alanında yarattığı ve sunduğu deneyimlerle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve konserleriyle 19-20-21 Mayıs’taki Gençlik Festivali’ne hazırlanıyor. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda kültür ve sanatı gökyüzünün altında, ormanın içinde gençlerle buluşturacak olan YBY Woods Gençlik Festivali için biletlere Biletix ve biletinial platformlarından ulaşılabiliyor.
Sanat, kültür ve festival ormanı YBY Woods; ilk kez yeni bir formatta izleyicisiyle buluşacak Cem Yılmaz ile açık hava sinemayı, Can Bonomo, Nova Norda, Pinhani, Adamlar, Yaşlı Amca ve Mavi Gri ile İstanbul’un en büyük sahnesinde birbirinden keyifli konserleri gençlerle buluşturuyor. Festival etkinliklerinde ‘Senin Sahnen’ ile gençler yeteneklerini paylaşırken, açık hava oyunlarıyla labirentten kaykay alanlarına orman havasının keyfine varıyor, DJ performanslarıyla müziğin ritmini yakalıyor, fotoğraf köşeleriyle eğlenceli anlarını en güzel kadrajlarla saklıyor, sokak lezzetlerinin tadını çıkarıyor.
Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; kültür, sanat ve eğlence alanında dünya standartlarında deneyimler yaratmaya devam ediyor.
Etkinlik Takvimi
19 Mayıs
17.00 - Nova Norda Konseri
19.30 - Cem Yılmaz ile ‘Pek Yakında’ film gösterimi
22.00 - Can Bonomo Konseri
20 Mayıs
20:00 - Yaşlı Amca Konseri
22.00- Adamlar Konseri
21 Mayıs
19.00 – Mavi Gri Konseri
21.00 – Pinhani Konseri
Gençlik Festivali Boyunca Devam Eden Etkinlikler
Senin Sahnen
Açık Hava Oyunları
DJ Performansları
Spor Turnuvaları
Fotoğraf Köşeleri
Sokak Lezzetleri
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi