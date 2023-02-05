Abide alanında bulunan anıt, rölyef, kitabe, temsili mezarlık, Türk bahçesi, tören alanı başta olmak üzere tüm alanı kapsayan bütüncül bir proje hazırlandı. Bu kapsamda Abide'nin ve tarihi öneme sahip diğer yapıların silüetinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi ve Anıt Rölyef arasında yürüyüş yolu oluşturuldu. Bu yol ile Anıt Rölyef ve yaklaşık 42 metre yüksekliğinde Abide arasında yol bağlantısı sağlandı. "Kurtuluşa Giden Yol" temalı yol sayesinde mekan, ziyaretçiler tarafından daha net algılanabilecek.

Ayrıca, alana gelen ziyaretçilerin anma etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla alternatif yürüyüş rotaları, oturma alanları ve diğer dinlenme alanları hazırlandı.

Şehitler Abidesi'nde servi ağaçlarının bulunduğu alanda, helikopter pisti ve deniz tarafında, Şehitler Abidesi Camisi çevresinde ziyaretçiler için seyir terasları ve oturma alanları oluşturulacak, otopark düzenlemesi yapılacak.

Abidede bulunan tüm alanları ön plana çıkarmak amacıyla da bitkisel uygulama çalışması yapıldı. Uygulamalarda öncelikli olarak mevcut ağaçlar korunurken, yeni bitkisel tasarımlarda Çanakkale iklimine uyumlu, su isteği az olan, daima yeşil ağaç ve çalı türleri seçildi. Doku ve renk olarak Abide'yi vurgulayan çiçekli bitkilere de uygulama kapsamında yer verilecek.