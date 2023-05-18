Geçtiğimiz günde Şırnak'ta gerçekleşen operasyonda Bestler-Dereler mevkinde arama çalışma sırasında bir grup terörist ile temas haline geçildi. Gerçekleşen operasyonda Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

ŞEHİDİMİZİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Şırnak'ta hain teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi Şırnak'ta yapılan tören sonrası memleketine gönderildi. Dün gerçekleşen ikindi namazına binlerce vatandaş katıldı.

2 PARTİNİN ÇELENKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tokat'ta düzenlenen törende şehit yakınları ve vatandaşlar CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yollamış olduğu çelenklerin kaldırılmasını istedi.

CHP'NİN ÇELENGİ PARÇALANDI

İYİ Parti tarafından gönderilen çelenk, vatandaşlar tarafından kaldırılırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk parçalandı.Tepkiler üzerine şehidin naaşını koyulacağı alana 'Cumhurbaşkanı' yazılı çelenk konulmasınını arkından sinirli ve öfkeli olan şehit yakınları sakinleşti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ