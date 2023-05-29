İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında sahnelediği Uçurtmanın Kuyruğu, Gidiş Dönüş Moskova (Retro) ve Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı oyunlarıyla Frankfurt’ta İstanbul rüzgarı estirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 10 oyun gösteriminin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi 25 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Frankfurt Gallus Tiyatrosu’nda Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunuyla gerçekleşen açılışa; Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Alemdar, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Franfurt İl Meclisi Başkanı Hilime Arslaner, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Josef, Hessen Milletvekili Turgut Yüksel ile Frankfurt Meclisi Üyesi Hüseyin Sıtkı,

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı Kamil Kellecioğlu’nun yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Engin Gürmen katıldı.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin Hessen eyaletinin kültür ve sanatına ciddi bir katkıda bulunduğunu, bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Festival, İkinci Gününde Engin Gürmen ve Barış Dinçel Söyleşisiyle Devam Etti

Festivalin ikinci gününde sahnelenen Alexander Galin’in yazdığı ''Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'' oyununun yönetmeni Engin Gürmen ve dekor tasarımcısı Barış Dinçel ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Seyirciler, oyunun ardındaki yaratıcı süreç hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Yönetmen Engin Gürmen ve Barış Dinçel, oyunun oluşum sürecini, ilham kaynaklarını ve hikâyenin arkasındaki anlamı açıkladı. Söyleşi, geniş bir katılımla gerçekleşti.

Söyleşi sonrasında sahnelenen “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” oyunu seyirciden büyük ilgi gördü. Oyuncu performansları ve etkileyici sahne tasarımıyla göz dolduran oyun, uzun süre alkışlandı.

Festival, üçüncü gününde Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği Bir Gün Ayakkabımın Teki oyunuyla devam etti.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyunda Ali Yoğurtçuoğlu, Gün Koper rol alıyor.

GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO)

Eşinin ölümünden sonra Moskova’da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir. Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır. Leonid, Çmutin’in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu ve Zihni Göktay rol alıyor.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor.

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