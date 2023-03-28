Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü o tarihten beri aralıksız olarak kutlanıyor. Her yıl tiyatro sanatının önde gelen akademisyen, sanatçı ve yönetmenlerinin kaleme aldığı ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi, kurucumuz Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır.

2023 Yılı Ulusal Bildirisini Prof. Dr. Ayşegül Yüksel Kaleme Aldı

Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ayşegül Yüksel kaleme aldı. Yüksel, bildiride tiyatroya neden ihtiyacımız olduğuna, pandemi ve depremin gösteri sanatlarına verdiği zarara, deprem sonrasında tiyatronun enerjisinin gerekliliğine değiniyor. Prof. Dr. Ayşegül Yüksel bildirinin sonunda geleceğe dair temennilerini belirtiyor: “Hukukun üstünlüğünün tartışılmaz olduğu, düşünce ve söz özgürlüğünün özenle korunduğu, yoksulluk ve işsizlik sorunlarını aşmış, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığından arınmış, çocuk haklarına saygılı, genç kuşağın eğitimi adına doğru yatırımlara yönelmiş, kavga ve çekişmeleri geride bırakmış, barışçıl bir toplumda yaşamak istiyoruz.“ Dünya Tiyatro Günü, tüm Türkiye’de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlandı.