Şehir hatları yaz tarifesi ne zaman başlıyor? 2023 Şehir hatları ücretleri ne kadar? internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş sahil kenarına akın ediyor. Şehir hatları kış tarifesi sona eriyor ve yaz tarifesi başlıyor. Vatandaşlar yaz tarifesinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki kış tarifesi ne zaman sona erecek? Şehir hatları yaz tarifesi ne zaman başlayacak? Şehir hatları ücretleri ne kadar? Şehir hatları vapur seferleri saat kaçta sona eriyor? Şehir hatları boğaz tur fiyatları ne kadar? Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte detaylar...

YAZ TARİFESİ BAŞLIYOR

Şehir Hatları, 19 Haziran itibariyle yaz tarifesine geçiş yapıyor. 17 Eylül tarihine kadar devam edecek yaz tarifesinde, günlük ortalama sefer sayısı 2022 yılına göre yüzde 32 oranında artırıldı. Geçtiğimiz yıl yaz tarifesinde günlük ortalama 715 sefer yapılırken, bu yıl günde ortalama 944 sefer yapılacak.

2022 yılının sonu ve 2023 yılının başında açılan 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı, Avcılar-Bostancı Hattı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy Hattı) yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

GECE SEFERLERİ YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaz tarifesi boyunca Büyükada - Sedef Adası Hattı (Bostancı - Büyükada - Sedef Adası Hattı) hizmette olacak ve Anadolu Kavağı - Sarıyer Hattı’na Poyraz uğraması eklenecek. Bostancı-Adalar Ring Hattı’nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı’nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri yaz boyunca devam edecek.

Yaz tarifesi kitapçığına tüm Şehir Hatları iskelelerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Beyaz Masa danışma hattından da seferlerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

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