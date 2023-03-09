Ufuk Yıkılmaz Şehinşah 27 Aralık 1986 da Erzincan’ın Kemah ilçesinde dünyaya geldi 5 kardeşin en küçüğü olan Ufuk babasının savcı olmasından dolayı sık sık şehir değiştirmiş hatta bu sebepten ötürü bir röportajında kendisini memleketsiz bir rapçi olarak tanımlamıştır. Hip-hop a olan tutkusu orta okul yıllarında grafiti ile başlamış daha sonrasında yeteneğini ön plana çıkaracak olan mikrofon ile tanışınca rap’e ağırlık vermiştir. Şu an da kullandığı ŞEHİNŞAH mahlasını lise kitabının arka sayfalarında bir yazıda bulmuş ve o zamandan beri hafızalara bu isimle kazınmıştır. Şehinşah anne ve babasının boşanmasından sonra annesi ile yaşamaya başlamış ve liseyi yarıda bırakmıştır. Aynı zamanda iyi bir çizer olan Şehinşah bir süre geçimini karikatür dergilerini renklendirme ve yetişkinlere yönelik filmleri editleyerek sürdürmüştür.

90’ların sonunda ilk sözlerini yazmaya başlayıp 2000’lerin başında evinde ilk stüdyosunu toplamış aradan 2 sene geçtikten sonra “Masta Sey” le birlikte Haremeyn G3 adlı grubu kurmuştur. Kendine has sesi renkli flowları ve epeyce büyük kelime dağarcığı ile adından bahsettirmeye başlayan Şehinşah 2011 yılında katıldığı freestyle king3 yarışmasında gerçekten inanılmaz bir performans sergileyerek Joker ve Necip Mahfuz gibi isimleri alaşağı ederek birinci olmuş ve yer altı dünyasında en çok tanınan isimlerden biri olamaya başlamıştır.

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