Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın aynı saldırıda yaralanan ve daha sonra ailesinin sahiplendiği mayın arama köpeği "Atmaca", 6 Şubat'taki depremlerin ardından götürüldüğü Antalya'dan şehidin ailesiyle Kahramanmaraş'a döndü.

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ndeki bir üsse 2 yıl önce terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Ahmet Akdal'ın Onikişubat ilçesindeki babaevi, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

Can havliyle yanlarına sadece şehidin emaneti mayın arama köpeği Atmaca'yı da alarak kendilerini dışarı atan ve bir süre araçta kalan şehit ailesi, daha sonra yetkilerce Antalya'nın Kepez ilçesinde bir yurda yerleştirildi.

Bir süre Antalya'da kalan şehit ailesi, evlerindeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Atmaca" ile Kahramanmaraş'a döndü. (AA)