Şeftali Maskesi Hazırlanışı

Bir tane olgun şeftaliyi güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soyup rondoya koyun, üstüne yoğurt ve zeytinyağını ekleyin. Rondodan güzelce geçirdikten sonra uygun bir kaseye ekleyin. Ardından yüzünüzü güzelce yıkayın ve hazırladığınız yüz maskesini yüzünüze güzelce sürün. Sürerken aynı zamanda yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Yüzünüzde yarım saat beklettikten sonra yüzünüzü güzelce yıkayın. Yüzünüzü gül suyu ile yıkarsanız daha fazla etki gösterecektir. Bu maskeyi bir kaç gün üst üste kullandığınız zaman yüzünüzdeki ton farkını ve parlaklığını göreceksiniz. Aynı zamanda bu maske cilt üstündeki biriken kir ve ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur.

Bir başka reçetede şöyle; Yarım şeftaliyi 1 tatlı kaşığı balla karıştırın. İçerisine 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve oluşan karışımı yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizin yağ dengesini sağlayacak ve yumuşatacaktır.

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