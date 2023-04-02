Ünlü rapçi Sefo, geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel yeni bir aşka başlamıştı. Konserlerde sevgilisi Sefo'yu bir dakika yalnız bırakmayan Melisa Döngel, gelen bir yorumla şoka uğradı. Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, sosyal medya hesabından Melisa Döngel'in fotoğrafının altına, ""Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?" şeklinde yorum yapmıştı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; babasının yaptığı yoruma açıklık getiren rapçi, şu yanıtı verdi:



"Dün gördüm bende, birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefonda söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum." dedi.