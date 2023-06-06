Rap müziğin başarılı isimlerinden Sefo, "Bilmem Mi?", "Isabella" ve "Tutsak" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Şu anda ise O Ses Türkiye Rap programında jüri üyesi olarak yer almaktadır. Sefo, son olarak PowerTürk Müzik Ödülleri'ni hedef aldı.

"Siz kabul etmeseniz de biz varız"

Geçtiğimiz akşam düzenlenen ödül törenine katılmayan rapçi Sefo, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Sefo, paylaşımında müzik ödülleri adı altında düzenlenen törenin, rap/hiphop kategorisini yok saymasını eleştirdi. Ayrıca, PowerTürk grubunun yurt dışından ithal bir rapçiyle açılış sahnesi yapmasını da esefle kınadığını belirtti. Sefo, paylaşımında kendisinin ödül veya davet beklentisi olmadığını vurgulayarak, asıl amacının güçlü ve büyük bir rap müzik camiasının yok sayılmasını protesto etmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, rap müziğin varlığının herkes tarafından bilindiğini ve kabul edilmeseler de rapçilerin var olduğunu sözlerine ekledi

Sefo Kimdir?

Sefo, Türk rap müziği sahnesinde tanınan bir rapçidir. Gerçek adıyla Şefik Şükrü Özyıldız olan Sefo, 27 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyerine 2010 yılında başlayan Sefo, kendine özgü tarzı ve sert sözleriyle dikkat çekmektedir. "Bilmem Mi?", "Isabella", "Tutsak" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ayrıca, O Ses Türkiye Rap programında jüri üyesi olarak da yer almıştır. Sefo, Türk rap müziğinin önemli isimlerinden biri olarak bilinmektedir.