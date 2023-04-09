Ünlü rapçi Sefo (Seyfullah Sağır) bir süredir güzel oyuncu Melisa Döngel ile birlikteydi. Melisa Döngel'in yakın arkadaş çevresine “Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti” açıklaması yaptığı iddia edildi.

Sefo'nun Babası ile Melisa Döngel Arasında Geçenler

Sefo'nun babası Hasan Fehmi Sağır, sosyal medya hesabından Melisa Döngel'in fotoğrafının altına, ""Bunu mu buldun, kız kıtlığımı vardı?" şeklinde yorum yapmıştı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; babasının yaptığı yoruma açıklık getiren rapçi, şu yanıtı verdi:



"Dün gördüm bende, birisi adını değiştirip yorum yapmış. Babam bana bir şey söyleyeceği zaman telefonda söyleyebiliyor. O yorumu kim yaptı bilmiyorum." dedi.