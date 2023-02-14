Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Devlet Katkısı Hakkındaki Yönetmelik'teki değişikliğe ilişkin, "Gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak, devlet katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SEDDK'nin Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, BES kapsamında, katılımcıların yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşmayan katkı paylarına yüzde 30 oranında devlet katkısı ödendiği, katılımcının ise sistemde geçirdiği süreye göre bu devlet katkısına kademeli olarak hak kazandığı anımsatıldı.

Açıklamada, devlet katkısının, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuş ayrı fonlarda (katkı fonu) yatırıma yönlendirildiği ve katılımcının çıkış/emeklilik hakkını kullanması durumunda hak ediş oranına göre katılımcıya ödendiği belirtilerek, devlet katkısı fonlarının yatırım yapabileceği araçların belirlenmesinde, sistemin uzun vadeli yapısına uyumlu bir yaklaşımın izlenmesinin önem arz ettiği aktarıldı.

Bu fonların makul bir risk seviyesinde reel getiri sağlaması, katılımcının sisteme güveninin korunması ve devlet katkısının değer kaybetmemesi bakımından dikkate alınması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bu fonların yatırım yapabilecekleri araçların çeşitliliği kritik bir husustur. Bu çerçevede, gerek sektör gerekse de katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan talepler dikkate alınarak devlet katkısı fon portföyünde asgari yüzde 70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, hem fon performanslarını artıracak hem de ülkemiz finansal piyasalarının derinliğine ve üretim odaklı ekonomi politikasının desteklenmesine katkı sağlayacak bu değişikliğin hayata geçirilmesi için katkı fonlarının portföy sınırlandırmasında değişikliğe gidilerek kamu borçlanma araçlarının asgari oranı yüzde 70'ten yüzde 50'ye indirilmiş, hisse senedi oranları ise yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarılmıştır. Hisse senedi yatırımları ise ikiye ayrılarak belirli endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına, fon portföyünün asgari yüzde 10'u oranında yatırım yapılması temin edilmiştir."