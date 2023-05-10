Sedat Peker ile ilgili ortaya atılan bu iddialar sonrası Peker'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BARKIN, İNCE'YE YAPILAN TUTUMU AHLAKSIZLIKLA NİTELENDİRDİ"

Barkın, Muharrem İnce'ye yönelik tutumun ahlaksızlık olduğunu belirterek, “Ali Yeşildağ adına açılmış olan Ali Yeşildağ hesabında, kendisini müvekkilim Sedat Peker ile ilişkilendirilmeye çalışarak Muharrem İnce ya da başka konularda yapılan paylaşımlar, ahlaksızlıkta yeni bir aşamadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi