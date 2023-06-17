Melike Şahin ile 6 yıldır ilişki yaşayan Sedat Arpalık, sessiz sedasız gerçekleştirdikleri bir düğünle evlenmiştir. Sedat Arpalık hakkında pek çok detay bulunmamaktadır. Ancak, en çok merak edilen konulardan biri Melike Şahin ile yaşları arasındaki farkı. Çiftin arasıdaki yaş farkının 10 yaştan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Sedat Arpalık kimdir

Melike Şahin'in 6 yıllık ilişkisinin ardından sessiz sedasız evlenmesiyle beraber dikkatler Sedat Arpalık'a çevrildi. Sedat Arpalık, müziğiyle tanınan ve son dönemin popüler şarkıcılarından olan Melike Şahin'in eşidir.

Melike Şahin kim, mesleği ne?

Melike Şahin, İstanbul'da 18 Nisan 198'da doğmuştur. Divriği kökenli olan Şahin, müziğe olan ilgisini çocukluk döneminden beri taşımaktadır. Lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri almak için Çağdaş Müzik Merkezi'ne gitmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nden 2012 yılında Sosyoloji bölümünden mezun olmuş ve 2017 yılına kadar Baba Zula ile birlikte vokalist olarak çalışmıştır. Baba Zula ile çalışmalarına son vermeden önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir projeyi hayata geçirmiştir. Bu projede Beyoğlu'ndaki Kanto meyhanesinde arabesk temalı bir repertuar ile konserler vermiştir.