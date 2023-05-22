Gençlerin heyecanlarının yüzlerinden okunduğu sınavla gelecek yıl SEDA’da eğitim alma imkanı elde edecek öğrenciler tespit edilecek.

Sultangazi Belediyesi’nin eğitime verdiği destek artarak devam ediyor. İlçede hali hazırda 5 şube ile hizmet veren Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi, sunduğu kaliteli eğitimle öğrencilerin tercih noktası olmaya devam ediyor. Ülkemizin önde gelen üniversitelerine ve sınavla öğrenci olan liselere yerleştirdiği öğrencilerle ön plana çıkan SEDA, önümüzdeki yıl kurumda eğitim hakkı almaya hak kazanacak öğrenciler için hafta sonu bir Kurum Kabul Sınavı düzenledi.

SEDA, bu yıl ilk kez 7. ve 11. sınıflara da eğitim verecek

7-8 ve 11-12. sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınavlara toplamda 6254 öğrenci katıldı. 8 -12. sınıflara ve mezunlara eğitim veren SEDA, bu yıl ilk kez 7. ve 11. sınıflara da eğitim verecek. Sınava katılan öğrenciler arasından başarılı bulunan öğrenciler önümüzdeki eğitim döneminde SEDA’da eğitim almaya hak kazanacak.

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizin hayatına dokunmak, onlara daha iyi imkanlar sunmak için gayret ediyoruz. SEDA, bu anlamda belediyemizin güzide kurumlarından biri. Burada eğitim alan gençlerimizin gerek ülkemizin en iyi üniversitelerini kazanması, gerek sınavla öğrenci kabul eden liselerde en iyi okullara yerleşmesi bizleri mutlu ediyor. Kaliteli eğitim kadrosuyla SEDA, öğrencilerimize güzel bir gelecek sunmak için çalışıyor. SEDA’nın artan imkanlarıyla öğrencilerimizin çok daha başarılı olacağına inanıyoruz. Eğitime verdiğimiz destekle, Sultangazi’yi Sultanşehir yapma yolunda adım adım ilerliyoruz. Sınava giren gençlerimizi kutluyor, ömür boyu başarılar diliyorum.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ