Seda Türkmen Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. 9 Ocak 1987 İzmir doğumludur.

Lisede keman eğitimi alırken o sıralarda konservatuarda okuyan ablası Selin Türkmen’e özenerek oyuncu olmaya karar vermiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatları bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Beş sene boyunca hem oyunculuk eğitimi aldı hem de sadece tiyatroyla ilgilendi. Asistanlık yaptı, bilet sattı, yer gösterdi.

Tiyatro alanında 2017 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibidir. 2020 yılında Adana Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştır.

İlk dizi oyunculuğu deneyimini Papatyam dizisinde Arzu karakterini canlandırarak yaşadı.

2015 yılında Yeni Hayat isimli televizyon filminde Özlem rolü ile yer alarak ilk film deneyimini yaşadı. 2013 yılında rol aldığı ‘Fatih Harbiye’ dizisinde Fahriye karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Televizyon Dizileri

2009-2010 / Papatyam / Arzu (Star TV)

2012 / Annem Uyurken / Derya (Kanal D)

2013-2014 / Fatih Harbiye / Fahriye (FOX/Show TV)

2015 / Mutlu Ol Yeter / Ayşe (atv)

2016 / Hayatımın Aşkı / Sema (Kanal D)

2017-2018 / Kanatsız Kuşlar / Tuba (atv)

2019 / Benim Tatlı Yalanım / Burcu Eren (Star TV)

2020-2021 / Tövbeler Olsun / Nazmiye Horanta Mert (TRT 1)

İnternet Dizileri ve Filmleri

2017 / Sahipli / Hülya (BluTV)

2021 / 50m2 / Aslı (Netflix)

2021 / 10 Bin Adım / Özge (GAİN)

2022 / Aşkın Kıyameti / Melda (Netflix)

Yakında / Bursa Bülbülü (Disney+)

Filmleri

2015 / Yeni Hayat – Özlem

2017 / Poyraz Karayel: Küresel Sermaye – Ajan

2018 / Kelebekler – Seda

2019 / Aslı Gibidir – Vlogger

2019 / Fırıncının Karısı – Hacer

2019 / Küçük Şeyler – Zeynep

2020 / Mavzer – Cennet

2022 / Mutlu Aile Tablosu

2022 / Aşkın Kıyameti

Kısa Filmleri

2013 / Mitoz

2020 / Yanlış Anlamazsan

2020 / Konuşma

Görev Aldığı Tiyatro Oyunları

İki Bavul Dolusu

2010 – Macbeth

2011 – Don Juan’ın Gecesi

2012 – Antonius ile Kleopatra

2013 – Kabin

2013 – Sürpriz

2014 – Cambazın Cenazesi

2015 – Eğlendirme Dairesi

2016 – 3G – Geldim Gördüm Güldüm Show

2017 – İstila!

2017 – Tac’ın Nöbetçileri

2018 – Hakikat, Elbet Bir Gün

2021 – Başka Bir Dünyada Görüşürüz

2021 – Istırap Korosu

Ödülleri

2017 / Sadri Alışık Ödülleri – Tiyatro (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) (İstila!)

2020 / Adana Film Festivali – Sinema (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) (Mavzer)

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