Seda Türkmen Türk tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. 9 Ocak 1987 İzmir doğumludur.
Lisede keman eğitimi alırken o sıralarda konservatuarda okuyan ablası Selin Türkmen’e özenerek oyuncu olmaya karar vermiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatları bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. Beş sene boyunca hem oyunculuk eğitimi aldı hem de sadece tiyatroyla ilgilendi. Asistanlık yaptı, bilet sattı, yer gösterdi.
Tiyatro alanında 2017 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü sahibidir. 2020 yılında Adana Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştır.
İlk dizi oyunculuğu deneyimini Papatyam dizisinde Arzu karakterini canlandırarak yaşadı.
2015 yılında Yeni Hayat isimli televizyon filminde Özlem rolü ile yer alarak ilk film deneyimini yaşadı. 2013 yılında rol aldığı ‘Fatih Harbiye’ dizisinde Fahriye karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.
Televizyon Dizileri
2009-2010 / Papatyam / Arzu (Star TV)
2012 / Annem Uyurken / Derya (Kanal D)
2013-2014 / Fatih Harbiye / Fahriye (FOX/Show TV)
2015 / Mutlu Ol Yeter / Ayşe (atv)
2016 / Hayatımın Aşkı / Sema (Kanal D)
2017-2018 / Kanatsız Kuşlar / Tuba (atv)
2019 / Benim Tatlı Yalanım / Burcu Eren (Star TV)
2020-2021 / Tövbeler Olsun / Nazmiye Horanta Mert (TRT 1)
İnternet Dizileri ve Filmleri
2017 / Sahipli / Hülya (BluTV)
2021 / 50m2 / Aslı (Netflix)
2021 / 10 Bin Adım / Özge (GAİN)
2022 / Aşkın Kıyameti / Melda (Netflix)
Yakında / Bursa Bülbülü (Disney+)
Filmleri
2015 / Yeni Hayat – Özlem
2017 / Poyraz Karayel: Küresel Sermaye – Ajan
2018 / Kelebekler – Seda
2019 / Aslı Gibidir – Vlogger
2019 / Fırıncının Karısı – Hacer
2019 / Küçük Şeyler – Zeynep
2020 / Mavzer – Cennet
2022 / Mutlu Aile Tablosu
2022 / Aşkın Kıyameti
Kısa Filmleri
2013 / Mitoz
2020 / Yanlış Anlamazsan
2020 / Konuşma
Görev Aldığı Tiyatro Oyunları
İki Bavul Dolusu
2010 – Macbeth
2011 – Don Juan’ın Gecesi
2012 – Antonius ile Kleopatra
2013 – Kabin
2013 – Sürpriz
2014 – Cambazın Cenazesi
2015 – Eğlendirme Dairesi
2016 – 3G – Geldim Gördüm Güldüm Show
2017 – İstila!
2017 – Tac’ın Nöbetçileri
2018 – Hakikat, Elbet Bir Gün
2021 – Başka Bir Dünyada Görüşürüz
2021 – Istırap Korosu
Ödülleri
2017 / Sadri Alışık Ödülleri – Tiyatro (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) (İstila!)
2020 / Adana Film Festivali – Sinema (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu) (Mavzer)