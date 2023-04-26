Ünlü modacı Selma Oruç ve kızı Aslı Şener , birliktelikleri ile çıktıkları yolda doludizgin başarılı çalışmalarına devam ediyorlar. Cemiyet hayatı yanında iş ve sanat dünyası ön planda olmak üzere başarımlı tasarımlarıyla takdir gören Selma Oruç ve kızı Aslı Şener bayram için tasarladıkları Seda Sayan ve Safiye Soyman kıyafetleriyle bir kez daha işlerindeki başarıyı gözler önüne serdiler.

Seda Sayan TV programı için bayrama özel hazırlattığı beyaz üzeri 5 kg boncukla işlenmiş özel tasarım bir kıyafet ile gözleri kamaştırırken, Safiye Soyman bayramda sahne aldığı gece için yaptırdığı yeşil kristal taşlardan oluşan tüy detaylı piliseli bir tasarım ile bakışları üzerine topladı. Başarılı modacılar Selma Oruç ve kızı Aslı Şener , Tasarımlarımızı nerede giyileceği ve beden ölçüleri en çok etkileyen faktörlerdir, elbiselerimizi bir kadının vücudun da en beğendiği kısımları ön plana çıkarma fikrini ön planda tutarak tasarlıyoruz ifadesinde bulundular.

Bayrama özel hazırladıkları Seda Sayan ve Safiye Soyman’a özel hazırladıkları tasarımlarına da çeşitli kesim ve çevrelerden rekor düzeyde sipariş aldıklarını vurguladılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi