Türkiye’de Hizbullah davasında yargılanan isimlerden birisi olan Mehmet Emin Alpsoy, bugün itibariyle serbest bırakıldı. Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden birisi olan Mehmet Emin Alpsoy için özellikle AK Parti’nin HÜDA PAR ile yaptığı ittifak yeniden gündeme geldi. Zira HÜDA PAR tarafından uzun zamandan beri serbest kalması yönünde çağrılar yapılıyordu. Bu çağrılarda ise Mehmet Emin Alpsoy’un serbest kalması isteniyordu. Bugün ise Resmi Gazete’de yer alan yeni kararda Mehmet Emin Alpsoy’un serbest kaldığı belirtildi.

Mehmet Emin Alpsoy Hizbullah ile bağlantısı ne?

Mehmet Emin Alpsoy yargılandığı davada Hizbullah ile olan ilişkisi nedeniyle ceza almıştı. Davada, Alpsoy’un Hizbullah’ın ‘askeri kanat sorumlusu’ olarak faili meçhul cinayetlerden sorumlu olduğu belirtilmişti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ