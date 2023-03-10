30 Aralık 1961 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Suriçi’nin Kadırga semtinde geçirdi. Seda Sayan’ın gerçek adı Aysel Gürsaçer’dir. ‘Sedat’, ‘Gülseren’, ‘Şahin’, ‘Nursel adlarında üç kardeşi bulunuyor. 1978 yılında sahneye çıkabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi.

Müzik dünyasındaki çıkışını 1980’li yıllarda yaptı. ‘Ah Geceler’, ‘Bebeğim’, ‘Ben Sana Demedim mi?’, ‘Sensizliğe Yanarım’ ve ‘Var mısın?’ gibi parçalarla çıkış yakaladı. ‘Kadırgalı Aysel’ lakabıyla tanındı.

Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sabah kuşağında program yapmasının yanı sıra birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yaptı.

Fenerbahçe taraftarıdır.

Seda Sayan 1.73 metre boyunda, 58 kilo ve oğlak burcudur.

Albümler

1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan’la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80’li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012

EP’leri

2014: Hatıran Yeter

2017: Seni Seviyorum

Tekliler

2011: İftira

2012: Yağmur Altında Eriyorum

2016: Karagözlüm Ölesim Var

2017: Tabi Tabi

2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)

2019: Son Sözüm

2019: Üzülme (Aşkın’ın Şarkıları)

2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

2020: Düşerim

2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)

2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)

2022: Bak Gör

2022: Bin Dereden Su Getirsem

Sunuculuk

Seda – Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, atv (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009-27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010-24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011-28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011-13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, TV8 (1 Ekim 2012 – 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda’ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 – 30 Mayıs 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 -10 Ekim 2014)

Evleneceksen Gel, Star TV, Show TV (5 Ocak 2015 – 30 Haziran 2017)

O Ses Türkiye, TV8 (2018-2020)

Yemekteyiz, TV8 (19 Ağustos 2019 – 2020)

Seda Sayan’la Çılgın Sayısal Loto, TV8 (2020-2021)

Gelinim Mutfakta, Kanal D (4 Ocak 2021 – 2 Temmuz 2021)

Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star TV (16 Ağustos 2021-günümüz)

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel, TV8 (31 Aralık 2022)

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