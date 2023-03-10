30 Aralık 1961 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu Suriçi’nin Kadırga semtinde geçirdi. Seda Sayan’ın gerçek adı Aysel Gürsaçer’dir. ‘Sedat’, ‘Gülseren’, ‘Şahin’, ‘Nursel adlarında üç kardeşi bulunuyor. 1978 yılında sahneye çıkabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi.
Müzik dünyasındaki çıkışını 1980’li yıllarda yaptı. ‘Ah Geceler’, ‘Bebeğim’, ‘Ben Sana Demedim mi?’, ‘Sensizliğe Yanarım’ ve ‘Var mısın?’ gibi parçalarla çıkış yakaladı. ‘Kadırgalı Aysel’ lakabıyla tanındı.
Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sabah kuşağında program yapmasının yanı sıra birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yaptı.
Fenerbahçe taraftarıdır.
Seda Sayan 1.73 metre boyunda, 58 kilo ve oğlak burcudur.
Albümler
1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)
1985: Anılarım
1987: Seda Sayan’la Başbaşa
1989: Seviyor musun?
1990: 80’li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim
2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012
EP’leri
2014: Hatıran Yeter
2017: Seni Seviyorum
Tekliler
2011: İftira
2012: Yağmur Altında Eriyorum
2016: Karagözlüm Ölesim Var
2017: Tabi Tabi
2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)
2019: Son Sözüm
2019: Üzülme (Aşkın’ın Şarkıları)
2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)
2020: Düşerim
2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)
2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)
2022: Bak Gör
2022: Bin Dereden Su Getirsem
Sunuculuk
Seda – Osman Show, Kanal 6
Yılbaşı Özel, atv (31 Aralık 1994)
Yetiş Bacım, TGRT
Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)
Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)
Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)
Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)
Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)
Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009-27 Kasım 2009)
Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010-24 Haziran 2011)
Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011-28 Ekim 2011)
Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011-13 Temmuz 2012)
Seda Sultan, TV8 (1 Ekim 2012 – 5 Temmuz 2013)
Kaynana Gelin Seda’ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 – 30 Mayıs 2014)
Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 -10 Ekim 2014)
Evleneceksen Gel, Star TV, Show TV (5 Ocak 2015 – 30 Haziran 2017)
O Ses Türkiye, TV8 (2018-2020)
Yemekteyiz, TV8 (19 Ağustos 2019 – 2020)
Seda Sayan’la Çılgın Sayısal Loto, TV8 (2020-2021)
Gelinim Mutfakta, Kanal D (4 Ocak 2021 – 2 Temmuz 2021)
Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star TV (16 Ağustos 2021-günümüz)
O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel, TV8 (31 Aralık 2022)