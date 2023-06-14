Sahnelerin usta isimlerinden Seda Sayan, önceki gün kendisi gibi müzisyen olan eşi Çağlar Ökten ile birlikte önceki Vadistanbul’da görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa alışverişe çıkan çift, uzun süre mağazaları dolaştı. Yaz tatili öncesinde alışveriş yapan Sayan ve eşi keyifli halleri ile dikkat çekti. Seda Sayan; "Eşimle birlikte yakın zamanda baş başa bir yurt dışı tatili yapacağız. Çalışma temposu içerisinde biraz yorulduk ve kendimize bir mola vermek istedik. Bu tatil, hem dinlenmek hem de birbirimize vakit ayırmak için güzel bir fırsat olacak" dedi.