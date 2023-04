Seda Sayan 7. evliliğini Çağlar Ökten ile yapmıştı. Ökten için "Hayatımın en doğru kararı" diyen Seda Sayan müzisyen eşinden boşanacağı iddia edildi.

Boşanma iddialarına, sosyal medya hesabından yalanlayan Seda Sayan, "Her gün 'boşanıyorlar' yazıyorlar bizim için. Olsun… Nazar çıkar! Ama ben sana her gün aşık uyanıyorum. Yazık! Benim ailem alıştı bu tarz haberlere de… 24 Nisan'da bir sene olacak. Biz daha birbirimize sesimizi yükseltmedik. Gerçekten nazar gözüyle bakıyorum ben buna. Ben her gün kocama daha aşık uyanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi