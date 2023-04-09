Başarılı güzel oyuncu Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında dünya evine girmişti. 2 kız çocuğu olan Seda Bakan, sosyal medyanın zararları hakkında yaptığı açıklamada, "

"Kişisel olarak bunun bir dozu olması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya insanı kafayı yedirtiyor"dedi.

Yeni birşeyler üretmenin sosyal medya açısından ne denli zor olduğunun altını çizen Bakan, "Sürekli içerik üretmek ise insana çok yoran bir şey. Ben çocuklardan zaten fazla vakit bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi