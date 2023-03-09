10 Ekim 1985 yılında Kocaeli, Gebze’de doğdu.
Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezun oldu.. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
• Zeytin Ağacı (2022-) (Leyla) / Netflix
• Mucize Doktor (2020) (Ferda)
• Öldür Beni Sevgilim (2018)
• Arif V 216 (2018) (Pembe Şeker/Alev)
• Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)
• Kara Bela (2015) (Burcu)
• Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
• Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
• Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)
• Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
• Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
• Şen Yuva (2010) (Oya)
• Umut (2009) (Meryem)
• Geniş Aile (2009) (Esma)
• Makber (2009) (Güneş)
• Adanalı (2008-2009) (Başak)
• Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye – Zülüf)
TELEVİZYON PROGRAMLARI
Tolgshow (2018) (konuk)
Yetenek Sizsiniz Türkiye (2016-2017) (jüri üyesi)
Number One TV Weekend (2006) (Sunucu)
Avea On Air (2006) (Sunucu)