KOBİ’lerin dikkat etmesi gereken siber güvenlik trendleri

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği 4. Çalıştay Tanıştay toplantısı gerçekleştirildi

Hakan Göral Tekfen Grup Şirketler Başkanı oldu

TURİZM VE GASTRONOMİ DÜNYASI, FSUMMIT 2023 ANTALYA’DA BULUŞUYOR

Bunlar da ilginizi çekebilir

TELEVİZYON PROGRAMLARI Tolgshow (2018) (konuk) Yetenek Sizsiniz Türkiye (2016-2017) (jüri üyesi) Number One TV Weekend (2006) (Sunucu) Avea On Air (2006) (Sunucu)

FİLMOGRAFİSİ • Zeytin Ağacı (2022-) (Leyla) / Netflix • Mucize Doktor (2020) (Ferda) • Öldür Beni Sevgilim (2018) • Arif V 216 (2018) (Pembe Şeker/Alev) • Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ) • Kara Bela (2015) (Burcu) • Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza) • Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz) • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013) • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya) • Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya) • Şen Yuva (2010) (Oya) • Umut (2009) (Meryem) • Geniş Aile (2009) (Esma) • Makber (2009) (Güneş) • Adanalı (2008-2009) (Başak) • Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye – Zülüf)

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezun oldu.. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.