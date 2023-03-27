Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından seçilen performansları ile dikkat çeken 50 finans liderine ödülleri, 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen CFO Summit 2023’te verildi. Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar CFO Summit 2023 kapsamında “Halka Arzlar ve Şirket Birleşmelerinde Riskler Fırsatlar” konulu panelde katılarak, Securitas’ın yaptığı yerel ve uluslararası şirket satın almalarındaki deneyimlerini paylaştı. Ilgar paneldeki konuşmasında satın alam süreçlerinde stratejik planlar, yer alınan sektörde lider olma yolunda atılan adımların finans, vergi, hukuk ve operasyon gibi pek çok bileşeni olduğuna dikkat çekti. Securitas’ın bu süreçlerde kendi yazılımı olan SMART ( Security Management Art) ile entegrasyon sürecini nasıl kolaylaştırdığını gerek markaya yeni dahil olan şirketin yönetsel tüm fonksiyonlarının gerekse devralınan müşterilerin eş zamanlı şeffaf süreç takibini nasıl sağladıklarını anlatan Hakan Ilgar, planlanan strateji kapsamında bir satın alma durumu yoksa şirket kurarak sistemin gelişmesine nasıl destek olduklarını paylaşarak, buna da en güzel örneğin de Securitas İtfaiye Hizmetleri olduğunu söyledi.